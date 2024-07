RIVM zoekt houders van hobbykippen voor PFAS-onderzoek eieren

Het RIVM gaat onderzoek doen naar PFAS in eieren van kippen die door particulieren worden gehouden. Het onderzoek zal plaatsvinden op zestig plekken in Nederland. Mensen die kippen houden, kunnen zich aanmelden om mee te doen. Eerder voerde het RIVM al onderzoek uit naar PFAS in eieren van kippen in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht.

Het RIVM wil weten waar en hoeveel PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) er in eieren van hobbykippen zit, hoe het erin komt en wat ertegen te doen is. Tijdens het onderzoek wordt er onder meer gekeken naar de bodem en het voer. Ook wordt de mogelijke relatie met de seizoenen bestudeerd. Wie zich aanmeldt, moet na de selectie een door het RIVM verstrekte doos met eieren opsturen.

'Eet geen eieren van hobbykippen'

Uit eerder onderzoek naar PFAS in eieren van kippen in de omgeving van de Chemours-fabriek, bleek dat op de meeste van de 31 onderzochte locaties het PFAS-gehalte zo hoog was dat het RIVM een eerder gegeven advies handhaafde om geen eieren van hobbykippen te eten. Eieren uit de supermarkt zouden wel veilig zijn.

Ook het Voedingscentrum waarschuwde in maart voor PFAS in eieren van hobbykippen. Volgens het centrum zijn gekochte eieren "de meest veilige keuze". Wie toch eieren van eigen kippen eet, kan deze het best afwisselen met eieren uit de winkel, omdat daarin tot dusver geen verhoogde PFAS-waarden zijn gevonden.

Uit onderzoek is gebleken dat van een aantal chemicaliën die onder de noemer PFAS vallen, ze de kans op kanker en schade aan het immuunsysteem verhogen.

Hart van Nederland/ANP