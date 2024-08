Grote drukte op wegen richting de kust: lange files en flinke vertragingen

Het is druk op de wegen richting de badplaatsen. Langs de kust staan er meerdere files, met de grootste vertraging richting Zandvoort. Volgens een woordvoerder van de ANWB is de wachttijd hier momenteel zo'n veertig minuten.

Ook de routes vanuit Brabant naar Zeeland en rondom Noordwijk en Scheveningen ondervinden flinke verkeersdrukte.

Nog iets verder van zee zijn ook veel mensen onderweg. Bij de Afsluitdijk, die van Friesland naar Noord-Holland loopt, zijn er aanzienlijke vertragingen door het openen van de brug voor pleziervaart. In het oosten van Nederland, vanaf de Duitse grens, staan strandgangers op de A12 richting Arnhem, bij Duiven, in de file.

Voor wie van plan is om naar het strand te gaan, is het raadzaam om extra reistijd in te plannen en mogelijk alternatieve routes te overwegen.

ANP