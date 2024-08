ANWB waarschuwt voor drukte en vroege files richting kust door warm weer

Het wordt maandag misschien wel de warmste dag van het jaar, het KNMI heeft voor de zuidelijke provincies code geel uitgegeven en de ANWB waarschuwt voor lange files richting de kust.

Op warme dagen is het altijd druk op de wegen richting het strand, maar maandag worden er extra belemmeringen op de weg verwacht door wegafzettingen voor de Tour de France Femmes. Dit wielerevenement begint maandag in Rotterdam.

Drukte door strandganger en wielerfans

Voor mensen die toch een verkoelende duik willen nemen in het koudere zeewater heeft de ANWB nog wel een paar tips om niet in ellelange files terecht te komen. "Vertrekt sowieso vroeg. In de loop van de ochtend verwachten wij al dat er files gaan ontstaan richting de kust. Ook is er een groot evenement tussen Rotterdam en Den Haag waardoor er meerdere wegen worden afgesloten."

De eerste etappe wordt verreden tussen Rotterdam en Den Haag. De Grand Départ begint om 12.15 uur. De route begint pal naast het Depot Boijmans Van Beuningen in het Museumpark. De openingsetappe gaat over een afstand van 138 kilometer en eindigt, na passages door Voorne-Putten en het Westland, met een grote ronde in Den Haag om uiteindelijk te eindigen in Kijkduin. "Het wordt in die omgeving dus niet alleen druk met strandgangers, maar ook met wielerliefhebbers", aldus Arnoud Broekhuis van de ANWB.