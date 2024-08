Ruim helft jonge vrouwen ervaart wangedrag als ze zich zomers kleden

Tijdens warme zomerdagen is soms niets heerlijker dan een rokje te dragen of een luchtig, open hemd. Helaas leidt dit vaak tot ongepast gedrag van anderen, zoals seksueel getinte opmerkingen en ongepaste blikken. Onderzoek van Hart van Nederland laat zien hoe groot dit probleem werkelijk is.

Uit representatief onderzoek onder 2.250 leden van het Hart van Nederland-panel, dat op 30 en 31 juli werd uitgevoerd, blijkt dat maar liefst 41 procent van de vrouwen ooit ongepast gedrag heeft ervaren waarbij hun zomerse kledingkeuze een rol speelde. Voor vrouwen onder de 30 jaar ligt dit percentage nog hoger, namelijk op 54 procent. Bij mannen ligt dit cijfer aanzienlijk lager, namelijk op 9 procent.

Victim blaming, waarbij het slachtoffer de schuld krijgt voor het gedrag van de dader, is een belangrijk begrip binnen dit onderwerp. Deskundigen en instanties benadrukken dat het nooit de schuld van het slachtoffer is wanneer hij of zij te maken krijgt met ongepast gedrag, bijvoorbeeld vanwege de manier waarop iemand zich kleedt. De verantwoordelijkheid voor wangedrag ligt altijd bij de dader.

De vormen van ongewenst gedrag variëren. Zo gaf 29 procent van de vrouwen aan seksueel getinte opmerkingen of gebaren te hebben ontvangen, en 22 procent zegt ongepaste blikken te hebben ervaren. Ongepaste aanrakingen werden door 11 procent van de vrouwen genoemd, terwijl aanranding en seksuele intimidatie door 4 procent van de vrouwen werd genoemd. 2 procent van de vrouwen geeft zelfs aan hun kledingkeuze een rol speelde in een verkrachting.

Cultuurverandering en strenger toezicht nodig

Op de vraag wat zou helpen om zulk ongepast gedrag te verminderen, gaf 57 procent van de respondenten aan dat een cultuurverandering, waarbij respect centraal staat, noodzakelijk is. Zwaardere straffen voor daders werden door 38 procent genoemd, en 28 procent pleit voor beter toezicht en handhaving in openbare ruimtes. Daarnaast gelooft 17 procent dat meer voorlichting en campagnes kunnen bijdragen aan het verminderen van ongepast gedrag.

"Moeders, voed je zoons zo op dat ze vrouwen respecteren", roept een van de respondenten op. Ook worden mensen van andere culturele achtergronden door veel deelnemers als dader genoemd. "Mijn dochters worden veel lastiggevallen als ze aan het sporten zijn. En het zijn altijd buitenlandse mannen", aldus een moeder uit het panel. "Maar dat hoor je nooit er wordt veel te veel verzwegen."

Weinig mensen doen een melding

Grensoverschrijdend gedrag kan, afhankelijk van de zwaarte van wat er is gebeurd, bij verschillende instanties worden gemeld. Als iets mogelijk strafbaar zou kunnen zijn, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, kan je altijd bij de politie terecht. Ook zijn er talloze instanties waar zaken gemeld kunnen worden of advies ingewonnen, zoals Slachtofferhulp, het Nederlands Jeugdinstituut of geweldtegenvrouwenmelden.nl.

Het melden van grensoverschrijdend gedrag blijft echter achter. Slechts 29 procent van de ondervraagden die zelf slachtoffer is geworden zegt hiervan melding te hebben gemaakt. 7 procent zegt dat hun melding serieus werd opgepakt, terwijl 22 procent aangeeft dat er weinig met hun melding werd gedaan.

Daarentegen zegt maar liefst 68 procent van de mannen en vrouwen die vanwege hun kledingkeuze met seksueel getint wangedrag te maken hebben gehad dat ze daar nooit melding van hebben gedaan, al zegt 54 procent dit wel te doen als dit nodig is. 14 procent geeft aan dat ze zulk gedrag nooit zouden melden, ongeacht hoe erg het is.