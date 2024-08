Naar het strand? Bij kust Den Haag is geen parkeerplek meer leeg

Langs de kust van Den Haag is er geen parkeerruimte meer voor strandgangers, meldt de gemeente. In Scheveningen en Kijkduin staan de parkeerplaatsen vol en zijn ook alle plekken in de parkeergarages bezet.

Mensen krijgen het advies om met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar Kijkduin en Scheveningen te gaan.

ANP