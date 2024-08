Zonnige zomerdag in opmaat naar warmste dag van de week

Nederland kan zich verheugen op zomerse dagen, ondanks de bewolking die momenteel nog in delen van het land hangt. Opklaringen vanuit het zuidwesten zorgen in de loop van de dag voor steeds meer blauwe lucht en hogere temperaturen.

In de noordoostelijke helft van het land is er momenteel nog veel hoge bewolking, terwijl de opklaringen verder naar het zuidwesten al breder zijn. Deze opklaringen zullen zich in de loop van de ochtend verder naar het noordoosten verspreiden. Temperaturen liggen rond de 17 tot 18 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.

Zomerse temperaturen

Maandagmiddag wordt het steeds zonniger, hoewel het noordoosten nog enige tijd met wolkenvelden te maken kan hebben. In het noorden van het land liggen de temperaturen tussen de 22 en 24 graden, maar in het binnenland kunnen we al rekenen op zomerse temperaturen van rond de 25 graden.

Limburg spant de kroon met temperaturen die kunnen oplopen tot 26 graden. Langs de kust is het iets koeler door de zuidwestelijke wind.

Warmste dag van de week

Dinsdag wordt naar verwachting de warmste dag van de week. Gemiddeld ligt de temperatuur rond de 27 graden, met in het zuidoosten van het land of het oosten van Limburg uitschieters tot 30 graden. In de kustgebieden blijven de temperaturen iets lager, rond de 23 tot 25 graden.

Hoewel de dag zonnig begint, zal er in de loop van de dag wat hoge bewolking vanuit het westen verschijnen, wat een voorbode is van een weersverandering.

Weersverandering op komst

Op woensdag passeert een storing die in de ochtend voor wat regen kan zorgen. In de middag is er echter weer ruimte voor de zon, al zullen de temperaturen iets dalen naar zo’n 23 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.

De rest van de week blijft wisselvallig met vanaf vrijdag vaker buien, maar donderdag wordt een droge dag met geregeld zon.