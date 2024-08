Windstoten, veel regen, hagel en onweersbuien: ook code geel voor woensdag

Weer geeft het weerinstituut KNMI code geel af. Voor het hele land geldt woensdag de weerswaarschuwing vanwege onweersbuien. De onweersbuien kunnen al in de nacht van dinsdag op woensdag ontstaan.

De onweersbuien kunnen gepaard gaan met windstoten, veel regen en hagel. De kans op deze buien is het grootst in de westelijke helft van het land.

Dinsdag geldt in het oosten code geel omdat het "drukkend warm" wordt. In de middag en avond kunnen in Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg onweersbuien ontstaan.

