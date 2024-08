Zomerse week vandaag van start: temperaturen schieten omhoog

Ondanks dat de zomer alweer bijna aan zijn einde komt, wordt Nederland vanaf dinsdag nog één keer getrakteerd op zomerse temperaturen. Op de Waddeneilanden blijft het iets koeler, maar over het algemeen kunnen we genieten van een zonovergoten dag met slechts enkele stapelwolken in het binnenland.

De zomerse week begint op dinsdag: dan wordt het zo'n 24 tot 26 graden. De wind is een stuk rustiger dan de afgelopen dagen. De echte hitte breekt door op woensdag, met bijna overal zomerse temperaturen boven de 25 graden, meldt weerpresentatrice Laura Osinga. Op sommige plekken kan de thermometer zelfs de 30 graden aantikken. Dit maakt woensdag de warmste dag van de week.

Vanaf donderdag draait de wind weer naar het westen, wat zorgt voor iets lagere temperaturen. In het oosten blijft het echter nog zomers warm met ongeveer 26 graden, hoewel er lokaal een bui kan vallen, mogelijk met onweer.

Warm weekend

Vrijdag belooft een licht wisselvallige dag te worden met kans op enkele buien. Het weekend lijkt vervolgens weer stabieler te worden, met droog weer en veel zonneschijn. Een perfecte gelegenheid om nog even te genieten van de zomer voordat de herfst zijn intrede doet.