Veel bewolking en een spat regen, vanaf volgende week weer zomers weer

Voor echt zomers weer moeten we nog even geduld hebben in Nederland. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag met name in het westen maar weinig ruimte voor de zon. In het oosten kan het een fraaie zomerse dag worden.

Meteoroloog Jordi Huirne heeft wel goed nieuws voor alle vakantiegangers in eigen land: "Voor de campinggasten in eigen land gaat het er de komende dagen steeds beter uitzien, maar we moeten nog even door een zure appel heen bijten."

Die bewolking is donderdagochtend al te zien over het hele land. Vooral in het westen is het grijs en grauw en is er maar weinig ruimte voor de zon. Ook kan er een spat regen tussen zitten. "De buitjes trekken van west naar oost over het land heen", legt Huirne uit.

Warm, maar nat

In het oosten kan de zon in de ochtend al doorbreken. Maar warm is het dan nog niet. In het oosten ligt de temperatuur rond de 13 graden, in het westen is het met 18 graden aanzienlijk warmer.

In de middag wordt het niet heel veel beter, in het westen stijgt de temperatuur maar met een paar graden en wordt het niet warmer dan 23 graden. Ook blijft de kans op een bui aanzienlijk in dat deel van Nederland. In het oosten dus wel ruimte voor de zon en kan het tot 25 graden worden in Limburg.

Zomers weer vanaf volgende week

Maar er komt weer een periode van zomers weer aan. Vanaf zondag wordt de weg naar landelijk zomerse dagen weer ingezet. De temperaturen lopen weer op en vanaf volgende week dinsdag wordt het gemiddeld al 27 graden en gaat de zon weer een grotere rol spelen.