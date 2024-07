Zomerse week komt onze kant op, vandaag al een voorproefje

Goed nieuws voor alle vakantiegangers in eigen land: vanaf zondag breekt een mooie zomerse periode aan. Maar voor het zover is, krijgen we dit weekend eerst nog te maken met flinke buien en minder warme temperaturen. Woensdag kunnen we zonnig weer verwachten met 21 tot 24 graden.

"In het westen breek vanochtend al snel de zon door en in de loop van de middag wordt het steeds zonniger", zegt meteoroloog Jordi Huirne. Het binnenland moet nog even wachten op de zon en heeft te maken met wolkenvelden. De enige plek in Nederland waar kans is op een bui is het zuidoosten. "Maar ook daar zal de zon steeds vaker tevoorschijn komen."

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag is het helder. In het oosten koelt het af tot een graad of 9 en aan zee wordt het zo'n 16 graden. Morgen blijft in het oosten het mooie weer nog even hangen met flink wat zon. Het wordt daar 24 tot tot 27 graden. In het westen van het land blijft het iets koeler, 21 tot 23 graden, met meer bewolking en kans op een bui.

Zomerweer

Aankomend weekend koelt het verder af. "Vrijdag en zaterdag trekken buien over het land." Maar daarna kan dan de zwembroek uit de kast. "Vanaf zondag komt er zomerweer aan en alles wijst erop dat dit de komende periode wel even zal aanhouden."