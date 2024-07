Zomerweer in zicht: volgende week temperaturen boven 25 graden

Het heeft even geduurd, maar het lijkt erop dat we volgende week stabiel zomerweer krijgen. Komende dagen keert de wisselvalligheid eventjes terug en gaat de temperatuur wat omlaag, maar vanaf zondag wordt het aangenaam met flink wat zon en het lijkt een langere tijd droog te blijven. Ook wordt het zomers warm.

Deze woensdag hebben we al een voorproefje van het mooie weer dat komen gaat. Met volop zon wordt het woensdag 21 graden op de stranden tot plaatselijk 25 graden in Brabant. Aan het eind van de middag verdwijnen de laatste wolkjes ook in het zuidoosten en wordt de lucht strakblauw.

Tijdelijk wisselvalliger

Donderdag ziet het er in het oosten en zuidoosten ook fraai uit. In Twente, de Achterhoek en in Limburg is de zon vooral in de ochtend veel te zien. In Limburg kan het 26 graden worden. In de rest van Nederland is er al meer bewolking en stijgt de kans op een bui. In het westen wordt het met 22 graden wat minder warm.

Vrijdag en zaterdag is het overal een paar graden frisser. Er is meer bewolking en vooral in het oosten regent het van tijd tot tijd. In het westen is de zon wat vaker te zien, maar zal de paraplu ook af en toe nodig zijn. Zaterdag is het slechts 21 graden.

Zonnige zondag

Vanaf zondag krijgen hogedrukgebieden grip op ons weer. Daardoor verdwijnt de wisselvalligheid en is de zon veel te zien. Zondag waait de wind nog wel uit het noorden, maar met een graad of 23 is het al aangenaam zomerweer. Goed nieuws voor de talrijke festivals die dit weekend plaatsvinden, zoals Milkshake in Amsterdam.

Na het weekend draait de wind naar het zuiden en later naar het oosten. Warme en droge lucht vanuit Centraal-Europa stroomt naar ons land. Maandag wordt het op veel plekken zomers warm met 25 graden. Vanaf dinsdag komt de temperatuur nog een paar graden hoger uit. Er zijn zelfs berekeningen die voor het binnenland richting de 30 graden gaan. Prachtig zomerweer dus voor de vakantiegangers in eigen land.