Na regen komt zonneschijn: later in de week zachte nazomer

Na het druilerige weer van vorige week verdienen we wel wat zon. Maandag laat die nog eventjes op zich wachten, maar later in de week zal die toch verschijnen, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Maandagochtend is vanuit het oosten nog even de zon te zien, maar op veel plaatsen blijft het bewolkt. Soms valt er een drupje regen, maar dat zijn maar kleine hoeveelheden. De wind wordt noordelijk en trekt geleidelijk verder aan. Later in de ochtend klaart het in het westen al wat op.

Op de maandagmiddag kun je beter in het westen van het land zijn dan in het oosten. De zon laat zich namelijk meer zien in de westelijke helft, terwijl het in het oosten bewolkt blijft en er wat regen zal vallen. Met een matige en aan zee soms vrij krachtige noorden wind wordt het 20 graden.

Tijdens de avond en komende nacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en blijft het droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12.

Na regen komt...

Vanaf dinsdag loopt de temperatuur weer op. De ochtend begint met wolkenvelden, maar er zijn ook zeker zonnige momenten. De wind draait naar het noordoosten en kan soms even krachtig worden langs de kust. Met ’s middags geregeld zon wordt het 21 graden.

De rest van de week is het volop nazomer met een oostelijke wind, volop zon en maxima rond 23 graden.