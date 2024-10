Zo maak je je dakgoten herfstproof en voorkom je duizenden euro's schade

We zitten middenin in de herfst, en met de herfststormen en hoosbuien in aantocht doen huiseigenaren er goed aan om hun dakgoten preventief te controleren. Als je dit niet doet, kan een verstopte dakgoot leiden tot lekkages en schade die in de duizenden euro’s kan lopen.

Techniek Nederland waarschuwt dat de financiële schade door verstopte dakgoten de laatste jaren fors is toegenomen. Dit komt door de combinatie van hevige regenbuien en de onwetendheid van veel woningeigenaren.

In juli trok storm Poly over het land. De eerste zomerstorm van dit jaar richtte veel schade aan, zo is te zien in de video bovenaan.

Water zoekt zijn eigen weg

Volgens Eric van der Blom, specialist bij Techniek Nederland, kunnen verstopte dakgoten flink wat schade aanrichten. "In de herfst belanden er veel takken en bladeren in de goten. Als dit zich ophoopt, kan het water niet goed wegstromen en zoekt het zijn eigen weg", waarschuwt Van der Blom. Dit kan resulteren in lekkages die schade aan houten vloeren, plafonds en muren veroorzaken.

Met een paar simpele stappen kun je dit probleem echter voorkomen:

Schoonmaken is key: Maak de dakgoten schoon en zorg ervoor dat de bladvangers goed gemonteerd zijn. Check de regenpijpen: Controleer of de regenpijpen niet verstopt zitten. Onderhoud de ontlastput: Zorg ervoor dat de ontlastput waar het water naartoe stroomt schoon is. Beveilig de riolering: Laat de terugstroombeveiliging in je riolering controleren of installeren. Wateropvang in de tuin: Heeft je tuin last van wateroverlast? Laat een installateur kijken naar de mogelijkheid van extra wateropvang, zoals een infiltratiesysteem.

Een goed onderhouden dakgoot voorkomt niet alleen een hoop ellende, maar bespaart je ook veel geld op de lange termijn. Zorg er dus voor dat je op tijd actie onderneemt, voor de herfststormen over het land trekken.