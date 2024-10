Waarom je deze herfst meer spinnen in huis ziet (en hoe je ze buiten houdt)

Het spinnenseizoen is in volle gang, met september en oktober als piekmaanden. Maar zijn er echt meer spinnen in huis, of is er een andere reden waarom ze zich juist nu vaker laten zien?

Hart van Nederland heeft eerder een reportage gemaakt over de reuze kogelspin, ook wel bekend als de 'valse weduwe'. Deze spin komt steeds vaker voor in Nederland. In de video krijg je te horen wat je absoluut niet moet doen als je zo’n spin tegenkomt.

Voor iedereen die deze maanden wakker ligt vanwege een mogelijke achtpotige logee in huis, is er goed nieuws: het aantal spinnen neemt in deze periode niet écht toe. "Sterker nog, er zijn zelfs minder spinnen dan in de zomer," legt spinnenexpert Sjef van Overdijk van spinnetjes.com uit aan Hart van Nederland. "Wat er wel gebeurt, is dat spinnen zichtbaarder zijn in deze periode, waardoor het lijkt alsof er meer zijn."

Het datingseizoen voor spinnen

"De reden dat we in deze periode meer spinnen zien, is vrij onschuldig: de herfst is de tijd van de liefde voor spinnen", legt Overdijk uit. "Mannetjes worden actiever als ze op zoek gaan naar vrouwtjes, wat ervoor zorgt dat je ze vaker in huis tegenkomt."

Deze zoektocht is echter niet zonder risico. "Voor spinnen is het niet fijn om in het openbaar te zijn, omdat er buiten veel vijanden op de loer liggen. Daarom zie je ze vaak razen door je huis op zoek naar de ideale partner. Voortplanting is zo belangrijk dat ze dit risicovolle uitstapje durven te wagen."

Gevaarlijke spinnen?

Slechts enkele spinnensoorten, zoals de zwarte weduwe en de vioolspin, zijn gevaarlijk voor mensen, maar die komen hier gelukkig nauwelijks voor. "In Nederland leven zo’n 640 spinsoorten, en geen daarvan is gevaarlijk voor mensen," zegt Overdijk.

Hij legt uit dat er in de afgelopen 25 jaar wel nieuwe soorten zijn bijgekomen. "Dat komt vooral door menselijke invloeden. We importeren veel tropisch fruit, en soms reist er een spin mee. Daarnaast zorgen de klimaatveranderingen voor mildere winters, waardoor Zuid-Europese soorten steeds verder naar het noorden trekken."

Voorkomen van spinnen in huis

Wil je spinnen liever buiten de deur houden? Hier zijn vijf handige tips om je huis zo spinvrij mogelijk te maken. Begin met het sluiten van ramen en deuren, zodat spinnen minder kans hebben om binnen te komen. Wil je toch luchten? Plaats dan horren voor je ramen en deuren. Zorg er ook voor dat je 's avonds de buitenlamp uitzet als je de buitendeur open hebt staan, want licht trekt muggen aan—en waar muggen zijn, komen spinnen graag achteraan.

Een andere effectieve maatregel is het dichten van kieren en gaten. Spinnen komen vaak via de kleinste openingen je huis binnen. Door deze goed af te sluiten, maak je het een stuk moeilijker voor de spinnen om binnen te dringen. Houd daarnaast je huis schoon, want etensrestjes en kruimels trekken insecten aan, en die vormen weer een maaltijd voor spinnen.

Tot slot zijn er ook huismiddeltjes, zoals citroensap, pepermuntolie of azijn, waarvan wordt gezegd dat spinnen de geur niet goed verdragen. Hoewel experts twijfelen, omdat spinnen maar weinig geur waarnemen, kan het toch de moeite waard zijn om het te proberen.

Dweilen met de kraan open

Toch waarschuwt spinnenexpert Van Overdijk dat deze maatregelen eigenlijk "dweilen met de kraan open" zijn. "In elk huis zitten gemiddeld zo’n tweehonderd spinnen. Zelfs als je horren plaatst, zul je af en toe met een spin in contact komen. Het is vooral belangrijk om te leren omgaan met deze beestjes. En als je écht geen spinnen in huis wilt, blijft er maar één oplossing: verhuizen naar de Noord- of Zuidpool, want daar leven geen spinnen."