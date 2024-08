Dit moet je weten over de Australische huisspin: zes vragen én antwoorden

De Australische huisspin lijkt zich in ons land te hebben gevestigd, zo meldt het EIS Kenniscentrum Insecten. Er zijn al enkele waarnemingen gedaan, en de verwachting is dat er in de komende tijd nog meer zullen volgen. Maar waar is de spin gezien? Hoe ziet hij eruit? En is hij gevaarlijk? Wij zochten het voor je uit.

In Nederland en België zijn er volgens het IVN bijna 700 spinnensoorten te vinden. Daar kunnen we vanaf nu een nieuwe soort aan toevoegen: de Australische huisspin. Zo'n nieuwe soort roept natuurlijk veel vragen op. Daarom hebben we de kenmerken en mogelijke gevaren van de spin voor je op een rijtje gezet.

Waar komt de spin vandaan?

Het zal geen verrassing zijn, want de naam zegt het al: de spin komt oorspronkelijk uit Australië. Maar de soort heeft zich ook al gevestigd in andere delen van de wereld, zoals Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en diverse landen in Zuid-Amerika. In Europa is de spin pas sinds 2010 te vinden, onder andere in Engeland en Duitsland.

Hoe is de spin in Nederland terechtgekomen?

De huisspin houdt van planten. Ze zitten daar graag op en worden zo gemakkelijk verplaatst naar andere delen van de wereld. Jinze Noordijk van EIS Kenniscentrum Insecten schrijft op natuurwebsite Nature Today dat de spin waarschijnlijk via de plantenhandel naar Nederland is gekomen.

Waar is de huisspin al gezien?

Tot nu toe is de spin slechts een paar keer gezien in Nederland. De eerste waarneming was in 2021 in Zevenhoven. Later werd de spin ook gespot bij een tuincentrum in Almere en op een industrieterrein in Uithoorn. Deze zomer werd er een exemplaar gevonden bij een plantenhandel in Ede.

Het EIS Kenniscentrum verwacht dat de Australische huisspin zich de komende tijd verder zal verspreiden door het land. Het centrum roept mensen op om alert te zijn en waarnemingen van de spin door te geven.

Waar verblijft de spin voornamelijk?

Het beestje verblijft graag in de buurt van mensen. Je vindt de spin dan ook vaak in struiken, achter boomschors in stedelijke gebieden en rondom gebouwen. De kans dat je er eentje tegenkomt, is dus aanzienlijk als je in stedelijke gebieden woont.

Waar herken je de spin aan?

De Australische huisspin heeft acht poten, een karakteristieke tekening op de bovenzijde van zijn lichaam en is enkele centimeters groot. Bovendien maken ze een ander soort web dan andere spinnensoorten.

Volgens Noordijk maken deze spinnen geen 'wielwebben', maar een slordig geheel van kriskras lopende draden op een plat vlak en naar voren gericht.

Is de spin gevaarlijk voor mensen?

Laten we je meteen geruststellen: de spin is niet gevaarlijk voor mensen of dieren. Hij is ook niet giftig. De enige beesten die zich druk moeten maken, zijn andere spinnen rondom gebouwen. De Australische huisspin kan namelijk een concurrent worden voor andere spinnensoorten, zoals de nachtkaardespin.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP