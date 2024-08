Australische huisspin vestigt zich in Nederland, in deze plaatsen gevonden

De Australische huisspin heeft zich in Nederland gevestigd, zo meldt het EIS Kenniscentrum Insecten. Volgens bioloog Jinze Noordijk van het kenniscentrum zijn er tot nu toe enkele waarnemingen van de exotische spin gedaan in het land.

Deze spin, oorspronkelijk afkomstig uit Australië, heeft zich al eerder in verschillende landen buiten Europa gevestigd, waaronder Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en diverse landen in Zuid-Amerika. In Europa werd de soort voor het eerst waargenomen in 2010 en heeft sindsdien onder andere Engeland en Duitsland bereikt.

In Nederland zijn de eerste waarnemingen gedaan in Zevenhoven, bij een tuincentrum in Almere, en op een industrieterrein in Uithoorn. Deze zomer werd ook een exemplaar gespot bij een plantenhandelbedrijf in Ede. Het EIS Kenniscentrum verwacht dat de Australische huisspin zich de komende tijd verder zal verspreiden door het land.

Om de opmars van de spin in kaart te brengen, roept het kenniscentrum mensen op om alert te zijn en waarnemingen van de spin door te geven. De Australische huisspin is herkenbaar aan een karakteristieke tekening op de bovenzijde van zijn lichaam, is enkele centimeters groot en wordt vaak aangetroffen in struiken of achter boomschorsen in stedelijke gebieden en rondom gebouwen.

Hart van Nederland/ANP