Vrouw (98) met rollator overlijdt in ziekenhuis na aanrijding op zebrapad

Een 98-jarige vrouw uit Soest is overleden nadat ze zondagmiddag werd aangereden op de Dalweg in Soest. Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur, toen de vrouw het zebrapad overstak. Ze werd hard geraakt en raakte zwaargewond. Met spoed werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Maandagochtend is ze aan haar verwondingen overleden, meldt een politiewoordvoerder.

De automobilist, een 51-jarige vrouw uit Maarssen, werd direct na het ongeval aangehouden. Volgens de politie wordt ze verdacht van het rijden onder invloed van drugs én van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval. Na verhoor is ze weer vrijgelaten, maar het onderzoek is nog in volle gang.

Het ongeluk gebeurde vlak bij de kruising met de Albert Cuyplaan. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Of de vrouw daadwerkelijk onder invloed reed, moet blijken uit verder onderzoek.