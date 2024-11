Is Vianen klaar voor Sintintocht? 'Met minder dan 24 uur op de klok maak ik me nu wel zorgen'

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas op zaterdag in Vianen worden zo'n 20.000 mensen verwacht. Burgemeester Sjors Fröhlich is hartstikke zenuwachtig voor het evenement, vertelt hij aan Hart van Nederland. "Met minder dan 24 uur maak ik me wel zorgen, moeten nog wel wat probleempjes worden opgelost", zegt Frohlich.

Ook Hans de Goeij van de winkeliersvereniging van Vianen is zenuwachtig. "Iedereen is gespannen, er staat een hoop te gebeuren." Toch lijken de inwoners van Vianen minder zenuwachtig te zijn, die hebben er gewoon zin in, is te zien in bovenstaande video.

In de gemeente Vijfheerenlanden, die dit jaar 5 jaar bestaat, wonen meer dan 61.000 mensen, van wie bijna 17.000 in Vianen. Sinterklaas komt rond het middaguur aan in de Passantenhaven in de vestingstad, waar hij wordt ontvangen door de burgemeester. Daarna loopt de goedheiligman met zijn pieten door de binnenstad, waar hij onder meer kijkt naar een optreden van een dansschool en een trampolineoefening.

Hart van Nederland/ANP