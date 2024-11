Rustige herfstdagen maken plaats voor harde wind en veel regen

Het is de afgelopen tijd rustig herfstweer geweest en de komende dagen zal dat ook nog wel even zo blijven. Vanaf het einde van het weekend slaat het weer echter om en kunnen we veel regen en wind verwachten. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

In het zuiden valt donderdagochtend nog wat motregen, maar later op de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon hier en daar even door. De middag blijft grotendeels bewolkt, al is er vooral in het zuidwesten kans op een paar opklaringen. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind liggen de temperaturen tussen de 10 en 13 graden. Tijdens de avond en nacht blijft de bewolking overheersen, en het koelt af tot zo'n 8 graden.

Vrijdag houdt de bewolking aan met lokaal kans op een spatje regen, bij temperaturen van 9 tot 12 graden.

Sinterklaasintocht

De zuidwestenwind trekt zaterdag iets aan, maar het blijft overdag op de meeste plaatsen droog, wat gunstig is voor de intocht van Sinterklaas. De temperatuur varieert van 8 graden in het zuidoosten tot 12 graden in het noordwesten.

Vanaf zondag verslechtert het weer: een regenzone trekt over het land en aan de kust wordt harde wind verwacht. De temperatuur ligt dan tussen de 8 en 10 graden.