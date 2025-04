Na dagenlange vermissing is Ponchik eindelijk weer thuis: 'Zonder jullie hulp nooit gelukt'

Iedereen in Noordwijk heeft het meegekregen afgelopen week: valkparkiet Ponchik was vermist. Met een warmtecamera en ladderwagen werd naar de knalgele vogel gezocht. Ook waren er veel buurtbewoners die meehielpen bij de zoektocht. Met succes, want Ponchik is weer thuis.

"Wat een avontuur hebben we achter de rug en wat een ongelooflijke steun hebben we van jullie gekregen", schrijft eigenaar Azad. "Onze geliefde valkparkiet Ponchik was vermist in Noordwijk en na zes lange dagen is zij uiteindelijk teruggevonden in Leiden. Dit was nooit zonder jullie hulp en betrokkenheid gelukt."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Sinds 6 april was Ponchik niet meer gezien, tot dinsdagavond. Toen zag Azad zijn parkiet ineens zitten in een boom aan de Hogeweg. De brandweer schoot direct te hulp. Omdat de vogel aan de overkant van het water zat, kwamen er een tankautospuit en een ladderwagen aan te pas. Met behulp van een warmtebeeldcamera kon de brandweer Ponchik lokaliseren.

Dat zag er zo uit:

0:36 Brandweer en buurtbewoners springen in de bres voor vermiste parkiet Ponchik

"Zoveel mensen die uitkeken, berichten deelden, meezochten, tips gaven en ons moed inspraken. Zelfs de brandweer is er op een moment aan te pas gekomen. Jullie inzet en steun hebben een wereld van verschil gemaakt en dankzij jullie is Ponchik nu weer veilig thuis", zegt Azad.

Op beelden is te zien dat het goed gaat met de valkparkiet.