Warmtecamera en ladderwagen: brandweer zet alles op alles voor parkiet Ponchik

De knalgele parkiet Ponchik is al dagenlang spoorloos. Eigenaar Azad uit Noordwijk is ten einde raad. "Ik wil haar heel graag terug", zegt hij tegen Hart van Nederland. Hij staat er gelukkig niet alleen voor: buurtbewoners helpen Azad mee met zoeken naar de vogel, en zelfs de brandweer sprong in de nacht van dinsdag op woensdag bij.

Sinds 6 april was Ponchik niet meer gezien, tot dinsdagavond. Toen zag Azad zijn parkiet ineens zitten in een boom aan de Hogeweg. De brandweer schoot direct te hulp. Omdat de vogel aan de overkant van het water zat, kwamen er een tankautospuit en een ladderwagen aan te pas. Met behulp van een warmtebeeldcamera kon de brandweer Ponchik lokaliseren.

Een ladderwagen kwam ter plaatse. Beeld: Flashlight Fotografie

Met een warmtebeeldcamera zag de brandweer Ponchik zitten. Beeld: Flashlight Fotografie

Maar vangen lukte niet: Ponchik liet zich niet pakken. Op dat moment sprongen buurtbewoners bij. Ze brachten netten mee om de vogel te vangen. Ook dat had geen succes, want Ponchik vloog telkens weg. Na de mislukte reddingsactie, die tot 22.00 uur duurde, was de vogel opnieuw verdwenen.

Buurtbewoner schoten te hulp. Beeld: Flashlight Fotografie

Azad bidt dat alles weer goedkomt. Beeld: Flashlight Fotografie

Opnieuw zoeken

"Als ik klaar ben met mijn werk, ga ik meteen weer zoeken", zegt Azad. "Maar ze is nu bang en heel schrikachtig. We moeten een nieuwe poging doen en hebben goede netten nodig." De eigenaar was dinsdagavond verbaasd om te zien dat Ponchik nog leeft. "In het koude weer en de koude nachten. Ik wil haar zo snel mogelijk helpen. Ze is een heel lief beestje en ik vind het zielig dat ze nu in de wilde wereld is."

Azad is blij met alle steun. "Ik krijg heel veel steun van heel veel mensen. De brandweer heeft enorm geholpen. Ik heb heel veel hoop dat bewoners Ponchik zien en dat ze een poging doen om haar te vangen", zegt hij. "Ik ga niet opgeven en ik blijf achter haar aan gaan."