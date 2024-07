Pakt TeamNL vandaag al de eerste medaille? Dit is de planning voor vandaag

Voor een aantal Nederlandse sporters waren de Olympische Spelen afgelopen donderdag al begonnen en vrijdag vond de grote opening van de Spelen in Parijs plaats. Zaterdag staat echter het eerste grote programma voor TeamNL op de agenda. Er zijn al medailles te winnen voor Nederland. Welke sporten, hoe laat en waar we mogelijk medailles kunnen winnen, lees je in dit artikel.

TeamNL kan zaterdag medailles verdienen in de volgende sporten: judo, zwemmen en wielrennen.

Judo - 60 kg

Judoka Tornike Tsjakadoea kan voor TeamNL vandaag de eerste Olympische medaille binnenhalen. Om 10.00 uur start het judoprogramma.

Zwemmen 100m schoolslag, 100m vlinderslag en 4x100m vrije slag

Zwemmen is vandaag ook een onderdeel van het programma. Arno Kamminga (100m schoolslag mannen), Caspar Corbeau (100m schoolslag mannen), Tessa Giele (100m vlinderslag en 4x100m vrije slag vrouwen), Kim Busch (4x100m vrije slag vrouwen), Sam van Nunen (4x100m vrije slag vrouwen) en Marrit Steenbergen (4x100m vrije slag vrouwen) gaan vandaag strijden om een gouden plak. De ochtendsessie start om 11.00 uur en de avondsessie begint om 20.30 uur.

Wielrennen tijdrit

De Tour de France is pas net afgelopen, maar wielrenliefhebbers kunnen vandaag alweer op het puntje van hun stoel gaan zitten, want er wordt een tijdrit gereden. Demi Vollering, Ellen van Dijk en Daan Hoole gaan vanaf 14.30 uur van start in de tijdrit.

Welke onderdelen zijn er nog meer vandaag? 08.30 uur - Badminton (gemengd) groepswedstrijden 09.00 uur - Roeien (m/v) series 09.30 uur - Paardensport eventing dressuur 10.00 uur - Tafeltennis (v) enkel voorrondes 11.00 uur - Turnen (m) kwalificaties 12.00 uur - Tennis (m/v/gemengd) eerste rondes 12.45 uur - Hockey (m) Nederland - Zuid-Afrika 14.00 uur - Waterpolo (v) Nederland - Hongarije 15.00 uur - Kanoslalom (m) kano en (v) kajak voorrondes 15.30 uur - Boksen (v) tot 60kg eerste ronde 20.15 uur - Hockey (v) Nederland - Frankrijk Bron: TeamNL