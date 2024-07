Nederlandse judoka Tsjakadoea na eerste partij uitgeschakeld op OS

Judoka Tornike Tsjakadoea is op de Olympische Spelen in Parijs al in zijn eerste partij uitgeschakeld. De 27-jarige Fries met Georgische roots verloor in de klasse tot 60 kilogram van de Kazach Yeldos Smetov.

Na een derde straf voor passiviteit in de verlenging (golden score) was het na precies 5 minuten en 35 seconden klaar voor de Nederlander in de Arena Champs-de-Mars, vlakbij de Eiffeltoren. Smetov was geen onbekende voor Tsjakadoea. Op de vorige Spelen in Tokio hield de Kazach hem al van een medaille af. Toen bereikte Tsjakadoea nog de strijd om het brons na herkansingen.

Het afgelopen jaar was wisselvallig voor de judoka uit Leeuwarden. In maart won hij een bronzen medaille op de Grand Slam in Tbilisi, Georgië, het geboorteland van zijn ouders. Maar in april liep het EK in Zagreb uit op een teleurstelling, omdat hij te zwaar was bij de weging en niet mocht meedoen. Op het WK in Abu Dhabi in mei strandde hij in de achtste finales.

Derde straf in golden score

Op de olympische mat in Parijs slaagde Tsjakadoea er niet in om een punt te scoren tegen Smetov. Hoewel de Kazach twee straffen voor passiviteit kreeg, ontving Tsjakadoea vlak voor het einde van de reguliere speeltijd zijn tweede straf. In de golden score kreeg hij snel een derde straf, waardoor de partij voorbij was.

Hart van Nederland/ANP