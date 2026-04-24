Tanken in Duitsland goedkoper, slecht nieuws voor grenspomphouders

Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 mei een stuk goedkoper. De Duitse Bondsdag heeft ingestemd met een tijdelijke verlaging van de belasting op benzine en diesel, waardoor automobilisten tot wel 17 cent per liter minder gaan betalen. Slecht nieuws voor tientallen pomphouders in de grensregio.

De maatregel geldt tot eind juni en is bedoeld om de stijgende brandstofprijzen te compenseren. De energiebelasting gaat omlaag en de btw daarover verdwijnt ook nog. Hierdoor loopt het prijsvoordeel op tot bijna 17 cent per liter. De prijsdaling zal niet direct volledig zichtbaar zijn aan de pomp, maar geleidelijk worden doorgevoerd en kan per tankstation verschillen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Voordeel voor grensinwoners

Voor Nederlandse automobilisten, met name in grensregio’s zoals rond Arnhem, wordt tanken in Duitsland nog aantrekkelijker. Het prijsverschil was al 20 tot 25 cent per liter en kan nu verder oplopen, wat naar verwachting leidt tot extra drukte bij tankstations net over de grens.

In de bovenstaande video wordt vertelt waarom dit geen goed nieuws is voor pomphouders aan de grens.