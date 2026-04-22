'Kabinet overweegt kaart voor fors goedkoper OV door hoge brandstofprijzen'

Beleid

Vandaag, 08:13

De prijzen voor benzine en diesel rijzen de pan uit, maar voor sommige mensen is een alternatief, zoals het openbaar vervoer, nu al niet te betalen. GroenLinks-PvdA wil daarom dat er wordt gekeken naar een speciale kortingskaart voor de bus, tram, trein of metro. Het minderheidskabinet-Jetten vindt dat volgens Haagse bronnen in eerste instantie geen slecht idee, meldt de NOS.

Deze dinsdag is het debat over maatregelen die het kabinet wil nemen tegen de energiecrisis die is ontstaan door de oorlog in Iran. Om die onrust op te vangen, wordt gekeken naar maatregelen voor bijvoorbeeld huishoudens, maar ook voor ondernemers. Dit plan voor het openbaar vervoer kan nog wel eens een van de nieuwe maatregelen worden.

Betaal alternatief auto

Dit 'Nederland-ticket' houdt in dat mensen drie maanden lang voor een vast bedrag per maand onbeperkt gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in de daluren. Dat zou gaan om zo'n 49 euro. Zo wil de partij van Jesse Klaver dat het openbaar vervoer een goed en betaalbaar alternatief wordt voor de auto.

De maatregel is niet van invloed op woon-werkverkeer, omdat de kortingskaart alleen geldt in de daluren buiten de spits. Werknemers zouden via hun werkgever al een reiskostenvergoeding krijgen.

Maandag werd nog een pakket gepresenteerd om de druk van de hoge energie- en brandstofprijzen te verlichten. Er gaat 195 miljoen euro naar het Noodfonds Energie. De visserijsector krijgt 25 miljoen euro om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Boeren krijgen eenzelfde bedrag om minder kunstmest en energie te gebruiken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

