Meeste Nederlanders kritisch op energieplan kabinet

Panel

Vandaag, 19:46

Het maandag gepresenteerde energiepakket van het kabinet kan op weinig enthousiasme rekenen. Uit onderzoek onder een representatieve groep van 2.248 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat een meerderheid kritisch is op de plannen om de hoge energieprijzen te verzachten.

51 procent is vooral negatief over de maatregelen, waar slechts 42 procent er vooral positief over is. 7 procent heeft er geen mening over.

'Onvoldoende en oneerlijk verdeeld'

De kritiek zit vooral in de effectiviteit en de verdeling van de maatregelen. Maar liefst 72 procent van de panelleden vindt dat het pakket nog niet genoeg is of dat de baten en lasten niet eerlijk verdeeld zijn.

Zo richt het pakket maatregelen zich vooral op het helpen van huishoudens met een kleine beurs, het verhogen van de kilometervergoeding, en op wat langere termijn het helpen van boeren, vissers en ondernemers om de overstap naar een meer energiezuinige bedrijfsvoering te maken. Daarvoor gaat het kabinet tegelijkertijd bepaalde belastingen verhogen, zoals accijnzen op alcohol.

Een kleinere groep, 16 procent, vindt dat het kabinet voor nu wel de juiste balans heeft gevonden. Slechts 5 procent had liever gezien dat de overheid helemaal niet had ingegrepen.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

