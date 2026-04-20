Meeste Nederlanders kritisch op energieplan kabinet

Het maandag gepresenteerde energiepakket van het kabinet kan op weinig enthousiasme rekenen. Uit onderzoek onder een representatieve groep van 2.248 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat een meerderheid kritisch is op de plannen om de hoge energieprijzen te verzachten.

51 procent is vooral negatief over de maatregelen, waar slechts 42 procent er vooral positief over is. 7 procent heeft er geen mening over.

'Onvoldoende en oneerlijk verdeeld'

De kritiek zit vooral in de effectiviteit en de verdeling van de maatregelen. Maar liefst 72 procent van de panelleden vindt dat het pakket nog niet genoeg is of dat de baten en lasten niet eerlijk verdeeld zijn.

Zo richt het pakket maatregelen zich vooral op het helpen van huishoudens met een kleine beurs, het verhogen van de kilometervergoeding, en op wat langere termijn het helpen van boeren, vissers en ondernemers om de overstap naar een meer energiezuinige bedrijfsvoering te maken. Daarvoor gaat het kabinet tegelijkertijd bepaalde belastingen verhogen, zoals accijnzen op alcohol.

Een kleinere groep, 16 procent, vindt dat het kabinet voor nu wel de juiste balans heeft gevonden. Slechts 5 procent had liever gezien dat de overheid helemaal niet had ingegrepen.