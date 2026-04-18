Eerste stap van crisisplan olie in werking om dreigend tekort

Er dreigen tekorten aan brandstoffen en daarom is door het kabinet een crisisplan ingesteld. Het gaat nog maar om een eerste stap, mogelijk volgen er nog meerdere. Van directe tekorten is nog geen sprake, maar voorbereidingen op wat misschien komen gaat worden dus al wel genomen.

Dat bevestigen ingewijden tegen persbureau ANP na eerdere berichtgeving van de Telegraaf. Het plan draagt de naam Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) en daarvan is nu fase 1 ingegaan. Wereldwijd stijgen de olieprijzen al maanden sinds de oorlog, begonnen door de VS en Israël tegen Iran en omliggende landen. Maar ook dreigen er dus enorme tekorten, omdat de transporten geblokkeerd worden.

Blokkade

Een uiterst belangrijk deel van een zeeroute waar veel olie over vervoerd wordt, de Straat van Hormuz, werd na de eerste beschietingen direct door Iran gesloten. Schepen met allerhande goederen, maar met name ook met brandstoffen, liggen sindsdien verderop te wachten tot ze weer verder kunnen varen. Prijzen lopen - zoals eerder gezegd - op en tekorten dreigen te gaan ontstaan. Daarom zet het kabinet nu de zeilen bij, om problemen in de toekomst op te vangen. Hormuz was even een dag open, maar sloot zaterdag weer.

Is de Straat van Hormuz nu open of dicht? Toen de heropening werd aangekondigd ging de olieprijs gelijk omlaag. Je ziet het in bovenstaande video.

Het crisisplan olie werd opgesteld na de door de Russen begonnen oorlog in Oekraïne, die net als de strijd rond Iran de olie- en gasmarkt op zijn kop zette. Er staan mogelijke maatregelen in die genomen kunnen worden wanneer de brandstofvoorziening in gevaar komt, maar bijvoorbeeld ook hoe de overheid en belangrijke economische sectoren zich daar alvast op kunnen voorbereiden. Het is voor het eerst dat fase 1 in werking treedt.

Welke maatregelen?

In totaal beslaat het plan vier stappen. In het uiterste geval kan het kabinet bijvoorbeeld beperkingen stellen aan het gebruik van fossiele brandstoffen door burgers en bedrijven en aan de export ervan. Ook kunnen ze besluiten opnieuw de strategische olievoorraden aan te spreken. Daaruit werd vorige maand ook al een hoeveelheid vrijgegeven om de markt te kalmeren.

Na het weekend komt het kabinet met een compleet pakket aan maatregelen om de stijgende kosten wat te verzachten. Eerder zeiden bronnen al dat er mogelijk een hogere onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers komt, een lagere wegenbelasting voor bestelbusjes tot de opties behoort en ook dat men overweegt het noodfonds energie weer te openen. Alle genomen maatregelen moeten nog wel langs de Tweede Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft. Woensdag staat er een debat op de planning.