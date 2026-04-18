Het was een leuke 24 uur: Iran sluit Straat van Hormuz weer

Midden-Oosten

Vandaag, 10:48 - Update: 34 minuten geleden

Krap een dag nadat er hoop was op goedkopere brandstoffen en vliegtickets, heeft het Iraanse opperbevel laten weten dat de veelbesproken Straat van Hormuz opnieuw is afgesloten. Wel zijn nog enkele tankschepen doorgelaten als 'gebaar van goede wil'.

Vrijdag kondigde Iran nog de heropening aan, maar de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens duurt voort. Die blokkade moet eerst worden opgeheven, stelt Iran. De vaarpassage, die veelvuldig wordt gebruikt door bijvoorbeeld olietankers, is gesloten sinds de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. Het is te gevaarlijk om erdoorheen te varen en alternatieve routes zijn er niet.

"De effecten op het gebied van energieprijzen kunnen echt nog vele maanden iedereen in de portemonnee raken", waarschuwde minister-president Rob Jetten eerder naar aanleiding van de situatie in het Midden-Oosten:

Stijgende prijzen

Wereldwijd zijn de prijzen van brandstoffen, goederen en vliegtickets al maanden flink hoger. Met de opening van de vaarpassage was er hoop dat deze weer zouden dalen. Dat gebeurde ook kortstondig, maar door de nieuwe sluiting zal die daling vermoedelijk tot stilstand komen.

Zaterdag is het tanken in ons land in ieder geval iets goedkoper. Zowel voor een liter Euro95 als voor een liter diesel staat de adviesprijs nu op gemiddeld 2,526 euro. Sinds Iran en de Verenigde Staten meer dan een week geleden een wapenstilstand overeenkwamen, waren de prijzen aan de pomp al teruggelopen. Maar mogelijk gaat deze daling na het weekend dus weer omgezet worden naar een stijging.

Door Daniël Bom

