Diner met Trump en koningspaar loopt uit: zo ging het eraan toe

Koninklijk Huis

Vandaag, 06:09 - Update: 2 uur geleden

Het diner met de Amerikaanse president Donald Trump, het koningspaar en premier Rob Jetten maandagavond duurde uiteindelijk anderhalf uur langer dan gepland. Premier Jetten vertelde na afloop dat het overleg "te kort" was om elkaar te overtuigen, "maar wel lang genoeg om wat beter begrip te krijgen van elkaars positie."

Volgens Jetten was het een "open en constructief" gesprek. Gevoelige onderwerpen kwamen allemaal aan bod, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de situatie in Oekraïne en de NAVO.

"Het was een nuttige avond", aldus Jetten. "En ik begrijp heel goed het ongemak dat bij veel Nederlanders leeft over dit bezoek en alles wat er speelt. Maar als je wegblijft, dan kun je deze onderwerpen niet met elkaar wisselen. Dus in die zin hebben we denk ik gedaan waarvoor we hier zijn gekomen."

In bovenstaande video vertelt Amerikakenner Raymond Mens wat hem opviel.

Blijven slapen

Jetten schoof aan bij een diner waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook bij waren. Het koningspaar blijft slapen in het Witte Huis, iets wat zelden gebeurt met gasten. Trump overnachtte vorig jaar nog in paleis Huis ten Bosch tijdens de NAVO-top in Den Haag.

Het bezoek vindt plaats op een moment dat de Verenigde Staten in conflict zijn met Iran. Europese landen steunen die strijd niet, tot ongenoegen van Trump. De president laat zich al langer minachtend uit over Europa en de NAVO-bondgenoten en sprak eerder de wens uit om Groenland over te nemen.

Trump uitte opnieuw kritiek op de lage Europese defensie-uitgaven van de afgelopen decennia. Hoewel Europese NAVO-landen inmiddels meer investeren, kost het tijd om dat op te bouwen. "Daar zit wel wat chagrijn onze kant op."

De Amerikaanse regering is begonnen met een blokkade van Iraanse havens. Volgens Jetten heeft Trump tijdens het diner geen concreet verzoek gedaan om daarbij te helpen. "Hij heeft duidelijk gemaakt waarom hij het belangrijk vindt om de druk (op Iran) op te voeren om weer tot onderhandelingen te komen."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

