Nederlanders sceptisch over slagingskans staakt-het-vuren Iran

Vandaag, 19:37

Het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor opluchting, maar echt vertrouwen is er nauwelijks. Nederlanders zijn massaal sceptisch over de kans dat dit bestand ook echt standhoudt.

Uit nieuw onderzoek onder 2.815 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 70 procent denkt dat het staakt-het-vuren niet zal leiden tot vrede. Slechts 12 procent heeft daar wel vertrouwen in. 18 procent weet het niet.

Veel Nederlanders steunen de totstandkoming van het bestand echter wél. Zo zegt 76 procent tevreden te zijn met de tijdelijke wapenstilstand, tegenover 14 procent die er ontevreden over is.

Waarom is er zo weinig vertrouwen?

De spanningen in het Midden-Oosten zijn nog altijd hoog. De Amerikaanse president Donald Trump liet eerder weten dat hij "heeft ingestemd met het opschorten van de bombardementen en aanvallen op Iran voor een periode van twee weken".

Kort daarvoor dreigde hij nog dat "een hele beschaving vannacht zal sterven" als Iran niet zou meewerken. Het bestand is bovendien afhankelijk van afspraken over de Straat van Hormuz, een cruciale route voor olie en gas.

Nederland en andere bondgenoten hebben laten weten te willen helpen bij het beschermen van de belangrijke zeeroute. Premier Rob Jetten en andere leiders schrijven dat het bestand kan helpen om een wereldwijde energiecrisis te voorkomen en de scheepvaart weer op gang te brengen.

Wat merken Nederlanders nu al?

De eerste effecten zijn wel zichtbaar. De gasprijs daalde woensdagochtend flink, met bijna 20 procent bij opening van de handel in Amsterdam. Daarmee ligt de prijs op het laagste niveau sinds het begin van het conflict.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

