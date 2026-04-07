Nederlanders keren zich massaal tegen aanvallen op Iran

De stemming in Nederland over de aanvallen op Iran is in korte tijd flink veranderd. Waar eerder nog veel mensen achter de acties van de Verenigde Staten en Israël stonden, is dat beeld nu duidelijk gekanteld.

Uit nieuw representatief onderzoek onder 3.010 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 63 procent van de Nederlanders tegen de aanvallen is. Dat is een forse stijging ten opzichte van eind februari, toen 45 procent tegen was. Tegelijk is de steun gedaald van 35 naar 22 procent. 15 procent zegt geen mening te hebben.

De groeiende weerstand komt op een moment dat de spanningen verder oplopen, onder meer rond de Straat van Hormuz. Die zeestraat is cruciaal voor de wereldwijde oliehandel en speelt een belangrijke rol in het conflict.

Rechtse kiezers minder uitgesproken kritisch

Vooral kiezers van linkse partijen zijn duidelijk tegen. Bij GroenLinks-PvdA is 86 procent tegen de aanvallen, bij D66 84 procent. De steun is minimaal onder deze progressieve kiezers: 8 procent bij beide partijen.

Ook CDA-kiezers zijn in meerderheid tegen de aanvallen, met 78 procent tegen en 12 procent voor.

Aan de rechterkant van het politieke spectrum is het beeld gemengder. Bij de VVD is de achterban verdeeld: 48 procent is tegen en 37 procent steunt de aanvallen. Ook bij de PVV is het verschil klein, met 43 procent tegen en 39 procent voor. Onder mensen die in 2025 op JA21 stemden, is een duidelijke meerderheid tegen (60 procent) en 28 procent voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran.

Van de grote partijen is alleen de achterban van Forum voor Democratie weinig kritisch over de oorlog. Slechts 24 procent van de FVD-stemmers is tegen de aanvallen, 43 procent steunt ze wel. Een relatief groot deel, 33 procent, heeft geen mening over het conflict.