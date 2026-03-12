Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
KLM-vluchten per direct duurder door Iran-oorlog, dit is hoeveel ticketprijs stijgt

KLM-vluchten per direct duurder door Iran-oorlog, dit is hoeveel ticketprijs stijgt

Reizen

Vandaag, 16:09

Link gekopieerd

Wie een verre vliegreis boekt bij KLM moet sinds woensdag dieper in de buidel tasten. De luchtvaartmaatschappij verhoogt de prijs van retourtickets voor langeafstandsvluchten met 50 euro. De maatregel geldt voor Economy Class bij zowel KLM als partner Air France. Volgens een woordvoerster heeft de prijsverhoging te maken met de sterk opgelopen brandstofkosten.

Vooral kerosine is in korte tijd veel duurder geworden. Dat heeft direct invloed op de kosten van luchtvaartmaatschappijen. Zij zien hun uitgaven oplopen en rekenen een deel daarvan door aan passagiers. Voor retourvluchten van dochterbedrijf Transavia geldt de prijsverhoging niet.

Het vliegverkeer rond het Midden-Oosten is flink verstoord geraakt door de oorlog in Iran. Nederland probeert landgenoten terug te halen uit de Golfregio. Vorige week landde de eerste repatriëringsvlucht uit Oman op Schiphol. Reizigers vlogen hun naasten in de armen:

Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman
2:00

Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

Stijgende kosten door oorlog Iran

De brandstofprijzen zijn hard opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral kerosine, waarvan een groot deel uit die regio komt, is flink duurder geworden. De prijs ligt inmiddels ruim 70 procent hoger dan een maand geleden.

Ook internationaal wordt rekening gehouden met duurdere vliegtickets. Volgens Willie Walsh, topman van de internationale luchtvaartorganisatie IATA, kan de prijs van vliegtickets flink stijgen als de olieprijzen hoog blijven. "Je kijkt waarschijnlijk naar een stijging van 8 of 9 procent in de ticketprijzen," zegt Walsh. Hij noemt het "onvermijdelijk" dat reizen duurder wordt wanneer brandstof zo snel in prijs stijgt.

Brandstof flinke uitgavenpost

Volgens de topman vormen brandstofkosten ongeveer een kwart van alle uitgaven van luchtvaartmaatschappijen. "Het probleem voor luchtvaartmaatschappijen is altijd de volatiliteit, de snelheid waarmee de olieprijs verandert," zegt hij. "Bij een zeer snelle stijging is het moeilijk voor maatschappijen om die extra kosten onmiddellijk te compenseren."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Deze luchtvaartmaatschappijen gaan ticketprijzen verhogen door dure kerosine
Deze luchtvaartmaatschappijen gaan ticketprijzen verhogen door dure kerosine
Nog zo'n vijftig Nederlanders vast in Midden-Oosten, terugreis lastiger
Nog zo'n vijftig Nederlanders vast in Midden-Oosten, terugreis lastiger
KLM annuleert tot 28 maart alle vluchten naar Dubai
KLM annuleert tot 28 maart alle vluchten naar Dubai

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.