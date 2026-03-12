KLM-vluchten per direct duurder door Iran-oorlog, dit is hoeveel ticketprijs stijgt

Wie een verre vliegreis boekt bij KLM moet sinds woensdag dieper in de buidel tasten. De luchtvaartmaatschappij verhoogt de prijs van retourtickets voor langeafstandsvluchten met 50 euro. De maatregel geldt voor Economy Class bij zowel KLM als partner Air France. Volgens een woordvoerster heeft de prijsverhoging te maken met de sterk opgelopen brandstofkosten.

Vooral kerosine is in korte tijd veel duurder geworden. Dat heeft direct invloed op de kosten van luchtvaartmaatschappijen. Zij zien hun uitgaven oplopen en rekenen een deel daarvan door aan passagiers. Voor retourvluchten van dochterbedrijf Transavia geldt de prijsverhoging niet.

Het vliegverkeer rond het Midden-Oosten is flink verstoord geraakt door de oorlog in Iran. Nederland probeert landgenoten terug te halen uit de Golfregio. Vorige week landde de eerste repatriëringsvlucht uit Oman op Schiphol. Reizigers vlogen hun naasten in de armen:

2:00 Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

Stijgende kosten door oorlog Iran

De brandstofprijzen zijn hard opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral kerosine, waarvan een groot deel uit die regio komt, is flink duurder geworden. De prijs ligt inmiddels ruim 70 procent hoger dan een maand geleden.

Ook internationaal wordt rekening gehouden met duurdere vliegtickets. Volgens Willie Walsh, topman van de internationale luchtvaartorganisatie IATA, kan de prijs van vliegtickets flink stijgen als de olieprijzen hoog blijven. "Je kijkt waarschijnlijk naar een stijging van 8 of 9 procent in de ticketprijzen," zegt Walsh. Hij noemt het "onvermijdelijk" dat reizen duurder wordt wanneer brandstof zo snel in prijs stijgt.

Brandstof flinke uitgavenpost

Volgens de topman vormen brandstofkosten ongeveer een kwart van alle uitgaven van luchtvaartmaatschappijen. "Het probleem voor luchtvaartmaatschappijen is altijd de volatiliteit, de snelheid waarmee de olieprijs verandert," zegt hij. "Bij een zeer snelle stijging is het moeilijk voor maatschappijen om die extra kosten onmiddellijk te compenseren."