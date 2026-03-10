Volg Hart van Nederland
Deze luchtvaartmaatschappijen gaan ticketprijzen verhogen door dure kerosine

Vandaag, 15:59

Luchtvaartmaatschappijen KLM en het Scandinavische SAS gaan de scherp gestegen kerosineprijs doorberekenen in hun ticketprijzen. Hoeveel duurder vliegtickets worden, kon een woordvoerster van KLM niet zeggen.

Door de Iranoorlog zijn olie- en brandstoftransporten uit het Midden-Oosten verstoord. De prijs van kerosine, dat voor een belangrijk deel uit het Midden-Oosten komt, is vergeleken met een maand geleden met ruim 70 procent gestegen. "Dit werkt door in de prijs van vliegtickets. In hoeverre de prijzen stijgen is afhankelijk van bestemming en klasse", aldus de KLM-zegsvrouw.

Ook reizigers per auto merken dat brandstof een stuk duurder is vanwege de oorlog. Nederlanders gaan daarom massaal de grens over om te tanken, zoals je ziet in onderstaande video:

Eerder op de dag kondigde de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS ook een tijdelijke prijsverhoging van vliegtickets aan om de kosten voor vliegtuigbrandstof op te vangen. "Hoewel we altijd proberen om kostenfluctuaties waar mogelijk op te vangen, maken stijgingen van deze omvang het noodzakelijk om te reageren om stabiele en betrouwbare operaties te kunnen handhaven", zei een woordvoerster van SAS.

Mogelijk extra langeafstandsvluchten

De zegsvrouw van KLM liet ook weten dat de luchtvaartmaatschappij overweegt om extra langeafstandsvluchten in te zetten naar Azië en Afrika, nu er een schaarste is ontstaan door de Iranoorlog. Eerder op de dag liet het Duitse Lufthansa al weten in te spelen op de toenemende vraag naar deze lucratieve routes met extra vluchten.

Reizigers zoeken momenteel naar alternatieven voor luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten zoals Emirates en Qatar Airways, die worden gehinderd door luchtruimsluitingen in hun thuisregio.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

