KLM annuleert tot 28 maart alle vluchten naar Dubai

KLM annuleert tot 28 maart alle vluchten naar Dubai

Midden-Oosten

Vandaag, 11:22

KLM vliegt voorlopig nog niet op Dubai vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij heeft alle vluchten naar de Arabische bestemming geschrapt tot en met 28 maart.

"We begrijpen dat dit voor onze reizigers ingrijpende gevolgen kan hebben en doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te informeren", laat KLM woensdagochtend weten in een verklaring op de website.

Door ANP

