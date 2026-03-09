Weer groep gestrande reizigers uit Midden-Oosten terug op Schiphol

Een groep gestrande reizigers is vanuit het Midden-Oosten via Egypte teruggekeerd naar Nederland. Op Schiphol landde iets na 17.30 uur een Transavia-vlucht uit Hurghada.

Aan boord zaten mensen die eerst met een vliegtuig van Defensie waren opgehaald uit de Omaanse hoofdstad Muscat. Ze waren daar gestrand tijdens hun repatriëring uit Dubai en Oman.

Vorige week landde de eerste repatriëringsvlucht uit Oman op Schiphol. Reizigers vlogen hun naasten in de armen:

2:00 Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

Zaterdag werden twee repatriëringsvluchten uit Oman uitgesteld vanwege "ontwikkelingen in de veiligheidssituatie". De groep van in totaal 170 Nederlanders en tien mensen met een andere nationaliteit landde maandagochtend vroeg in Hurghada. Omdat het militaire toestel daar blijft, reizen de passagiers met een chartervlucht door naar Nederland.

Maandagavond landt nog een toestel uit Hurghada. Die vlucht wordt uitgevoerd door TUI. Eerder op de dag landde ook een vlucht van Oman Air vanuit Muscat in Amsterdam.

Zesde repatrieringsvlucht

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde rond 20.10 uur dat de zesde repatriëringsvlucht inmiddels is vertrokken vanuit het Midden-Oosten. In totaal zijn nu 946 Nederlanders gerepatrieerd, onder wie 35 via andere EU-vluchten. "We blijven ons volop inzetten voor gestrande reizigers", aldus het ministerie.