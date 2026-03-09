Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weer groep gestrande reizigers uit Midden-Oosten terug op Schiphol

Midden-Oosten

Gisteren, 20:11 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Een groep gestrande reizigers is vanuit het Midden-Oosten via Egypte teruggekeerd naar Nederland. Op Schiphol landde iets na 17.30 uur een Transavia-vlucht uit Hurghada.

Aan boord zaten mensen die eerst met een vliegtuig van Defensie waren opgehaald uit de Omaanse hoofdstad Muscat. Ze waren daar gestrand tijdens hun repatriëring uit Dubai en Oman.

Vorige week landde de eerste repatriëringsvlucht uit Oman op Schiphol. Reizigers vlogen hun naasten in de armen:

Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman
2:00

Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

Zaterdag werden twee repatriëringsvluchten uit Oman uitgesteld vanwege "ontwikkelingen in de veiligheidssituatie". De groep van in totaal 170 Nederlanders en tien mensen met een andere nationaliteit landde maandagochtend vroeg in Hurghada. Omdat het militaire toestel daar blijft, reizen de passagiers met een chartervlucht door naar Nederland.

Maandagavond landt nog een toestel uit Hurghada. Die vlucht wordt uitgevoerd door TUI. Eerder op de dag landde ook een vlucht van Oman Air vanuit Muscat in Amsterdam.

Zesde repatrieringsvlucht

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde rond 20.10 uur dat de zesde repatriëringsvlucht inmiddels is vertrokken vanuit het Midden-Oosten. In totaal zijn nu 946 Nederlanders gerepatrieerd, onder wie 35 via andere EU-vluchten. "We blijven ons volop inzetten voor gestrande reizigers", aldus het ministerie.

Door ANP

Lees ook

Gestrande Nederlanders uit Oman via Egypte naar Schiphol
Gestrande Nederlanders uit Oman via Egypte naar Schiphol
Militair vliegtuig haalt gestrande Nederlanders op uit Oman
Militair vliegtuig haalt gestrande Nederlanders op uit Oman
Na Corendon stelt ook KLM repatriëringsvlucht uit om veiligheid
Na Corendon stelt ook KLM repatriëringsvlucht uit om veiligheid
Repatriëringsvlucht van Oman naar Amsterdam te onveilig, vlucht gecanceld
Repatriëringsvlucht van Oman naar Amsterdam te onveilig, vlucht gecanceld

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.