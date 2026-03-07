Repatriëringsvlucht van Oman naar Amsterdam te onveilig, vlucht gecanceld

De voor zaterdagmiddag geplande repatriëringsvlucht vanuit Muscat, de hoofdstad van Oman, naar Schiphol is gecanceld vanwege de veiligheidssituatie. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) meldt dat het te onveilig is op dit moment.

Meerdere Nederlanders zijn vast komen te zitten in het Midden-Oosten vanwege het escalerende conflict tussen Iran enerzijds en de Verenigde Staten en Israël anderzijds. Logischerwijs hopen zij snel terug te kunnen keren naar Nederland, maar dat gaat lastig met beperkt vliegverkeer.

Deze week landde de eerste repatriëringsvlucht uit Oman op Schiphol. Reizigers vlogen hun naasten in de armen:

2:00 Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

Eerder op zaterdagochtend kwam er wel een repatriëringsvlucht aan vanuit Oman. Op die vlucht, uitgevoerd door KLM, zaten 281 passagiers, onder wie 263 Nederlanders.

Veiligheid voorop

BuZa houdt de situatie nauwlettend in de gaten en heeft onderling veel contact met de betrokken luchtvaartmaatschappijen, maar veiligheid gaat boven alles, aldus het Ministerie.

De mensen die op de Corendon-vlucht zouden zitten van zaterdagmiddag, zijn op de hoogte gesteld door BuZa en probeert hen zo snel mogelijk op een nieuwe vlucht te zetten. In de tussentijd kunnen ze terecht bij de Nederlandse ambassade in Muscat, aldus het Ministerie.