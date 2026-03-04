Repatriëringsvlucht uit Midden-Oosten geland op Schiphol: 'Intensieve reis'

De eerste KLM-vlucht met gestrande Nederlanders uit Oman is woensdagochtend geland op Schiphol. Het toestel, vlucht KL9896, vertrok vanuit Muscat en kwam rond 08.00 uur aan.

Er zaten 91 Nederlanders aan boord van de ingelaste vlucht, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Ook vlogen enkele mensen uit België en Luxemburg mee. Vermoedelijk zitten er duizenden Nederlanders vast in de regio.

Mischa en zijn gezin zitten vast in Dubai. Bekijk bovenaan de video wat ze daar meemaken.

'Lange, intensieve reis'

Hans Docter, crisiscoördinator van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt tegen Hart van Nederland dat de reizigers waarschijnlijk veel stress en onzekerheid hebben gehad. "Je bent ineens verzeild geraakt in een conflictgebied terwijl je terugkwam van je vakantie. Ik kan me voorstellen dat nu ze terug zijn in Nederland, dat dat loskomt", zegt hij.

Ook Anoesjka Aspeslagh , woordvoerder van KLM, denkt dat de reizigers blij zijn dat ze weer op Nederlandse bodem staan. "De repatriëring was een complexe situatie, omdat je vliegt naar oorlogsgebied. De passagiers moesten eerst met een bus naar Muscat, de hoofdstad van Oman. Dat is een hele reis", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Ze hebben een lange, intensieve reis achter de rug."

Tot en met 5 maart vliegt KLM niet van en naar Dubai, en de steden in Saoedi-Arabië Riyad en Dammam. "We gaan nu samen met Buitenlandse Zaken kijken hoe we meer Nederlanders terug kunnen brengen", aldus Aspeslagh.

Oproep van minister

M inister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen riep gestrande reizigers op om niet "lukraak" rond te reizen in de hoop ergens een vlucht te vinden. Volgens hem is het belangrijk dat mensen veilig bij een toestel worden gebracht. Reizigers krijgen het advies zich te melden bij Buitenlandse Zaken of bij een ambassade.

Naast deze repatriëringsvlucht zijn inmiddels ook enkele commerciële vluchten uit het Midden-Oosten vertrokken.