Reisadvies voor Cyprus aangescherpt na droneaanval

Vandaag, 21:16

Het reisadvies voor Cyprus is aangescherpt naar geel. Daarmee maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk dat er risico's zijn voor mensen die naar het eiland afreizen.

In de nacht van zondag op maandag werd een Britse luchtmachtbasis op Cyprus getroffen door een droneaanval. Volgens de Cypriotische president Nikos Christodoulides ging het om een Iraanse Shahed-drone. De aanval volgde op de oorlog met Iran die de Verenigde Staten en Israël zaterdag ontketenden.

"In Cyprus kunnen geweldsincidenten plaatsvinden die verband houden met militaire operaties in het Midden-Oosten", schrijft Buitenlandse Zaken in het reisadvies. "Blijf weg van militaire bases, inclusief de Britse soevereine basisgebieden."

