Honderden hulpvragen van gestrande Nederlanders in Midden-Oosten

Vandaag, 13:27 - Update: 42 minuten geleden

Bij Nederlandse alarmcentrales zijn sinds afgelopen weekend honderden meldingen binnengekomen naar aanleiding van de onrust in het Midden-Oosten. Het gaat onder meer om meldingen van Nederlanders die zijn gestrand in het gebied.

SOS International kreeg sinds zaterdag tweehonderd tot driehonderd hulpvragen, zegt directeur Violette Hasselmeijer. Veel vragen kwamen binnen op de alarmcentrale voor medische hulp van SOS International, hoewel van medische nood geen sprake was. "Mensen voelen zich in nood, dan bellen ze de alarmcentrale", legt Hasselmeijer uit.

Ze zegt dat de alarmcentrale gestrande reizigers vooral heeft geadviseerd contact op te nemen met bijvoorbeeld hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. In veel gevallen kan de alarmcentrale zelf niet veel voor hen betekenen, omdat geweldsincidenten en oorlogen door de reisverzekering niet worden gedekt.

Gestrand zijn in het Midden-Oosten, daar weet George Deswijzen alles van:

Extra verblijfskosten

Bij Eurocross kwamen afgelopen weekend zo'n 150 hulpverzoeken binnen van gestrande Nederlanders. Maandag stond de teller rond het middaguur op 36. Reizigers melden zich bij de alarmcentrale met onder meer vragen over extra verblijfskosten en alternatieve vluchten. "De Verenigde Arabische Emiraten is een populaire tussenstop en overstap tussen het Oosten en Nederland", laat een Eurocross-woordvoerder weten. "Diverse vliegmaatschappijen vliegen nu niet."

Op de website van Eurocross is maandag een aparte pagina gepubliceerd over de situatie in het Midden-Oosten. Nederlanders in de regio krijgen van Eurocross het dringende advies om de instructies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen. Zo wordt hun aangeraden in contact te blijven met hun luchtvaartmaatschappij en hun paspoort altijd bij zich te dragen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

