KLM werkt aan extra vluchten uit Midden-Oosten, aantal hulpvragen neemt toe

Midden-Oosten

Vandaag, 22:59

KLM werkt aan "eventuele opvolgende vluchten" om passagiers die in het Midden-Oosten zijn gestrand terug naar Nederland te brengen. Dit meldt de luchtvaartmaatschappij dinsdagavond. Om hoeveel vluchten het gaat en hoeveel mensen daardoor kunnen terugkeren naar Nederland, is nog onduidelijk.

De luchtvaartmaatschappij meldt samen te werken met het ministerie van Buitenlandse Zaken om mensen zo snel mogelijk veilig terug naar Nederland te brengen.

Dinsdagavond vliegt KLM gestrande reizigers in het Midden-Oosten terug naar Nederland. Volgens minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) moeten 83 Nederlanders aan boord van dat toestel zitten. Het ministerie is verantwoordelijk voor het kiezen welke passagiers er meegaan op deze vlucht, aldus KLM.

Hulpverzoeken stromen binnen

Ondertussen stromen de hulpverzoeken binnen bij SOS International. Volgens directeur Violette Hasselmeijer zijn maandag en in de nacht naar dinsdag 140 nieuwe meldingen binnengekomen. In de dagen daarvoor ging het al om 200 tot 300 vragen. Veel meldingen kwamen binnen bij de alarmcentrale voor medische hulp. Volgens Hasselmeijer was er geen sprake van medische nood. "Dan bellen ze de alarmcentrale." Het gaat volgens haar vooral om mensen die zich in een onzekere situatie bevinden en hulp zoeken om terug naar huis te komen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

