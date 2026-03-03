Volg Hart van Nederland
KLM gaat gestrande reizigers in Midden-Oosten ophalen

Midden-Oosten

Vandaag, 16:32

KLM vliegt dinsdagavond met reizigers terug die gestrand zijn in het Midden-Oosten door de oorlog in Iran. Dat zei minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Aan boord zijn 83 Nederlanders, maar in de regio zitten vermoedelijk duizenden Nederlanders vast. Er wordt volgens Berendsen alles aan gedaan om alle Nederlanders op te halen.

"Er gaat vanavond al een vlucht in samenwerking met KLM om te zorgen dat een deel van de Nederlanders terug kan komen", zei de minister. Het vliegtuig vertrekt vanuit de Omaanse hoofdstad Muscat, meldt KLM dinsdagmiddag. "We bereiden ons op dit moment ook voor op mogelijke repatriëring, in aanvulling op alle mogelijkheden die er via commerciële vluchten zullen zijn."

Honderden meldingen

Berendsen roept mensen op om niet "lukraak" rond te gaan reizen in de hoop een vlucht terug te vinden. "Het gaat er ook om mensen op een veilige manier bij het vliegtuig te krijgen." Berendsen roept gestrande reizigers op zich te melden bij Buitenlandse Zaken of een ambassade. "Dan kunnen we ze het beste helpen."

Bij Nederlandse alarmcentrales zijn sinds afgelopen weekend honderden meldingen binnengekomen naar aanleiding van de onrust in het Midden-Oosten. Het gaat onder meer om meldingen van Nederlanders die zijn gestrand in het gebied. Inmiddels zijn ook alweer enkele commerciële vluchten uit het Midden-Oosten vertrokken. Dat zal de "grootste impact" hebben, denkt de minister, die geen idee heeft hoe lang het conflict gaat duren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

