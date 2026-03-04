Tranen van geluk na terugkomst uit Midden-Oosten: 'Heel blij om terug te zijn'

Eindelijk: 91 Nederlanders die de afgelopen dagen vastzaten in het Midden-Oosten hebben weer voet gezet op Nederlandse bodem. De eerste KLM-vlucht met gestrande Nederlanders uit Oman is woensdagochtend geland op Schiphol.

Door de oorlog in Iran wordt er momenteel amper gevlogen naar de regio en zitten veel Nederlanders vast. Het weerzien met familieleden was woensdagochtend dan ook emotioneel, zoals je in bovenstaande video ziet.