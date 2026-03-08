Gestrande Nederlanders uit Oman via Egypte naar Schiphol

Een groep Nederlanders die in Oman was gestrand, reist maandag door naar Schiphol vanaf de luchthaven van Hurghada in Egypte. Het gaat om Nederlanders die eerst in de Omaanse hoofdstad Muscat worden opgehaald met een militair vliegtuig van Defensie. Zij worden door Defensie naar Hurghada gebracht en vliegen vanaf daar door naar Amsterdam, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De extra vluchten uit Egypte worden uitgevoerd door Transavia en TUI.

Deze week landde de eerste repatriëringsvlucht uit Oman op Schiphol. Reizigers vlogen hun naasten in de armen:

2:00 Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

Zaterdag werden twee repatriëringsvluchten uit Oman uitgesteld vanwege "ontwikkelingen in de veiligheidssituatie". Buitenlandse Zaken heeft niet bekendgemaakt om welke ontwikkelingen het ging. In ieder geval is door de annuleringen een groep Nederlandse reizigers tijdens hun repatriëring uit Dubai gestrand in Muscat. Zij zijn tijdelijk opgevangen door de Nederlandse ambassade in de Omaanse hoofdstad en reizen dus via Egypte door naar Schiphol.

Onbekend is om hoeveel Nederlanders het gaat. Dat maakt Buitenlandse Zaken in de regel bekend als de toestellen in Amsterdam zijn geland. Naar schatting zitten enkele duizenden Nederlanders vast in het Midden-Oosten, waar sinds ruim een week een oorlog woedt na Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran en Iraanse tegenaanvallen.