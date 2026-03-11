Nog zo'n vijftig Nederlanders vast in Midden-Oosten, terugreis lastiger

De meeste Nederlandse reizigers die gestrand waren in het Midden-Oosten zijn inmiddels weer terug in Nederland. Toch schat reisbrancheorganisatie ANVR dat er nog zo'n vijftig mensen vastzitten in de regio door de oorlog in Iran.

Hoewel het overgrote deel van de mensen het Midden-Oosten heeft kunnen verlaten, is de drukte bij reisorganisaties nog niet voorbij. Dat laat een woordvoerder van de ANVR weten.

Steeds moeilijker om thuis te komen

Voor de Nederlanders die nu nog in het oorlogsgebied zitten, wordt het steeds moeilijker om thuis te komen. "Hoe langer de situatie duurt en vliegvelden uit de roulatie zijn, hoe moeilijker het is een alternatieve route te vinden", zegt een woordvoerder van de ANVR.

Woensdag liet KLM ook weten dat tot 28 maart alle vluchten naar Dubai zijn geannuleerd. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het momenteel niet veilig genoeg om naar het gebied te vliegen. "We begrijpen dat dit voor onze reizigers ingrijpende gevolgen kan hebben en doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te informeren", aldus de woordvoeder van KLM.