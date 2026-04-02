Truckers protesteren op Afsluitdijk tegen hoge brandstofprijzen

2 apr 2026, 07:24 - Update: 2 apr 2026, 12:58

Op de Afsluitdijk richting Noord-Holland rijden meerdere vrachtwagenchauffeurs in een laag tempo. Dat zorgt voor vertraging voor het overige verkeer, meldt de ANWB rond 07.00 uur. Op social media zijn truckchauffeurs opgeroepen om donderdag te protesteren tegen de hoge brandstofprijzen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel chauffeurs gehoor geven aan die oproep.

Door de actie staat er volgens de ANWB rond 09.25 uur zo'n 6 kilometer file op de dijk. Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer 15 minuten.

Rond 09.00 uur meldt Rijkswaterstaat dat er ook op de A4 richting Den Haag enkele vrachtwagenchauffeurs het verkeer vertragen. "Die actie begon op de A15, nu zijn ze over de A4 op weg naar Den Haag", laat een woordvoerster van Rijkswaterstaat weten.

De politie is bij de acties aanwezig, maar ziet daar "tot nu toe geen opvallendheden", laat een woordvoerster weten. Zij verwacht dat een aantal actievoerders het Malieveld in Den Haag als eindpunt heeft. Daar wordt momenteel overigens ook een kermis opgebouwd, die op vrijdag begint.

Stijgende brandstofprijzen door oorlog

Sinds de oorlog die de Verenigde Staten en Israël tegen Iran zijn begonnen, schieten de brandstofprijzen wereldwijd omhoog. Dat komt onder meer doordat Iran de nauwe Straat van Hormuz heeft afgesloten. Daar varen normaal gesproken dagelijks veel tankers met olie en vloeibaar gemaakt gas doorheen.

Initiatiefnemer van de actie Hans Visser zegt tegen Omrop Fryslân dat hij hoopt dat de actie navolging krijgt. "Er moet iets gebeuren met die brandstofprijzen. Dit kan zo niet meer", zegt hij.

Door ANP

