'Dieseltekort dreigt: prijzen kunnen nog verder oplopen'

De energiecrisis is ernstiger dan gedacht en kan Nederland binnenkort hard raken, dat schrijft De Telegraaf. Vooral diesel en kerosine dreigen schaars te worden, nu de aanvoer van olie en gas uit het Midden-Oosten stilvalt. De laatste schepen worden in april verwacht, daarna kan de situatie snel verslechteren.

Experts waarschuwen voor tijdelijke tekorten en flink hogere prijzen. In andere landen zijn al problemen zichtbaar met brandstof. Ook in Europa groeit de zorg, vooral omdat Nederland sterk afhankelijk is van import.

Als de tekorten toenemen, kan dat leiden tot lange rijen bij tankstations en hogere kosten voor vervoer, bedrijven en consumenten. De impact op de portemonnee kan daardoor snel oplopen.

