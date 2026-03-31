Dagelijks leven weer duurder: prijzen stijgen hard door oorlog

Het dagelijks leven in Nederland is in maart opnieuw duurder geworden. Volgens een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liggen de prijzen gemiddeld 2,7 procent hoger dan een jaar geleden. Daarmee is de inflatie verder opgelopen, na 2,4 procent in februari.

Het cijfer over maart is het eerste inflatiecijfer sinds de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran eind februari begon. Die spanningen in het olierijke Midden-Oosten hebben inmiddels duidelijk effect op de portemonnee.

Oorlog drijft energieprijzen omhoog

Door de oorlog, die nu al vijf weken duurt, zijn de prijzen voor olie en gas in maart flink gestegen. Dat werkt door in de kosten voor energie en brandstof, en uiteindelijk ook in veel andere producten en diensten.

Het is voor het eerst sinds september vorig jaar dat de inflatie weer oploopt. Economen vrezen dat bij een langdurig conflict in het Midden-Oosten de inflatie verder kan oplopen door de hogere energieprijzen.