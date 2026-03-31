Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dagelijks leven weer duurder: prijzen stijgen hard door oorlog

Geld

Vandaag, 06:34 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Het dagelijks leven in Nederland is in maart opnieuw duurder geworden. Volgens een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liggen de prijzen gemiddeld 2,7 procent hoger dan een jaar geleden. Daarmee is de inflatie verder opgelopen, na 2,4 procent in februari.

In bovenstaande video zie je dat je met een app kunt zien of tanken over de grens loont.

Het cijfer over maart is het eerste inflatiecijfer sinds de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran eind februari begon. Die spanningen in het olierijke Midden-Oosten hebben inmiddels duidelijk effect op de portemonnee.

Oorlog drijft energieprijzen omhoog

Door de oorlog, die nu al vijf weken duurt, zijn de prijzen voor olie en gas in maart flink gestegen. Dat werkt door in de kosten voor energie en brandstof, en uiteindelijk ook in veel andere producten en diensten.

Het is voor het eerst sinds september vorig jaar dat de inflatie weer oploopt. Economen vrezen dat bij een langdurig conflict in het Midden-Oosten de inflatie verder kan oplopen door de hogere energieprijzen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.