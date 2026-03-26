Dure benzine? Met deze app zie je of tanken over de grens loont

Vandaag, 08:48

Het kabinet grijpt voorlopig niet in bij de hoge brandstofprijzen. Ondertussen zoeken automobilisten zelf naar manieren om te besparen, bijvoorbeeld door over de grens te tanken.

Een nieuwe app speelt daar slim op in. Met de app kun je direct zien of het loont om naar Duitsland of België te rijden om te tanken. Het systeem berekent dit op basis van je locatie, het brandstofverbruik van je auto en de gemiddelde prijzen in Nederland en de buurlanden.

De app is bedacht door de 25-jarige ontwikkelaar Ralf Djojomoenawi uit Groningen en blijkt populair: hij staat inmiddels hoog in de lijst met meest gedownloade apps. Voorlopig is de app alleen beschikbaar voor iPhone-gebruikers.

Bekijk in de video boven dit artikel het hele interview met Ralf in de Radio 538 Ochtendshow en zie om welke app het gaat.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Volg Hart van Nederland
