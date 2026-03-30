Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Run op warmtepompen en zonnepanelen door oorlog Iran'

Wonen

Vandaag, 11:12 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Ze vliegen de deur uit: warmtepompen, zonnepanelen en tweedehands elektrische auto's. Nu dat de gasprijzen door het dak vliegen wegens de oorlog in Iran, kunnen verkopers en installateurs van duurzame apparaten de toegenomen drukte nog maar net bijbenen, zeggen onder meer de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en Techniek Nederland tegen Trouw.

De vraag naar informatie over duurzame energie nam al toe, geven die organisaties aan. Nu stijgen ook daadwerkelijk de verkoopcijfers. Autogroothandel Johan Meure in Purmerend verkocht bijna het dubbele van het aantal tweedehands elektrische auto's dat ze voorheen verkochten, vertelt hij tegen de krant.

Ook de interesse in thuisbatterijen en zonnepanelen neemt toe. Maar wat het meest opvalt bij zowel de brancheorganisaties als de bedrijven: de toenemende interesse in warmtepompen.

Het conflict in Iran heeft veel teweeggebracht, ook hier in Nederland:

Verkoop in de lift

Veel installatiebedrijven zien hun maandrecords nu verbroken worden. Dat terwijl maart normaliter juist het einde van het seizoen is, waarna de vraag pas weer toeneemt in de herfst. Het staat in schril contrast met de situatie van de afgelopen 2 jaar, waarin verkoopcijfers in de warmtepop-branche alsmaar kelderden.

Dat de 'goede zaken' van de bedrijven nu afhankelijk lijken van een bloederige strijd in het Midden-Oosten, moet juist dienen als een wake-up call, pleit Olof van der Gaag van de NVDE. "Het is wrang dat mensen pas denken aan verduurzaming als het crisis is", zegt hij tegen Trouw. "Het zou mooier zijn als die aandacht constant was, vanwege het klimaat."

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.