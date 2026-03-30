'Run op warmtepompen en zonnepanelen door oorlog Iran'

Ze vliegen de deur uit: warmtepompen, zonnepanelen en tweedehands elektrische auto's. Nu dat de gasprijzen door het dak vliegen wegens de oorlog in Iran, kunnen verkopers en installateurs van duurzame apparaten de toegenomen drukte nog maar net bijbenen, zeggen onder meer de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en Techniek Nederland tegen Trouw.

De vraag naar informatie over duurzame energie nam al toe, geven die organisaties aan. Nu stijgen ook daadwerkelijk de verkoopcijfers. Autogroothandel Johan Meure in Purmerend verkocht bijna het dubbele van het aantal tweedehands elektrische auto's dat ze voorheen verkochten, vertelt hij tegen de krant.

Ook de interesse in thuisbatterijen en zonnepanelen neemt toe. Maar wat het meest opvalt bij zowel de brancheorganisaties als de bedrijven: de toenemende interesse in warmtepompen.

Het conflict in Iran heeft veel teweeggebracht, ook hier in Nederland:

Verkoop in de lift

Veel installatiebedrijven zien hun maandrecords nu verbroken worden. Dat terwijl maart normaliter juist het einde van het seizoen is, waarna de vraag pas weer toeneemt in de herfst. Het staat in schril contrast met de situatie van de afgelopen 2 jaar, waarin verkoopcijfers in de warmtepop-branche alsmaar kelderden.

Dat de 'goede zaken' van de bedrijven nu afhankelijk lijken van een bloederige strijd in het Midden-Oosten, moet juist dienen als een wake-up call, pleit Olof van der Gaag van de NVDE. "Het is wrang dat mensen pas denken aan verduurzaming als het crisis is", zegt hij tegen Trouw. "Het zou mooier zijn als die aandacht constant was, vanwege het klimaat."