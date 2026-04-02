Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Europese gasprijs schiet omhoog na dreigende woorden Trump over Iran

Midden-Oosten

2 apr 2026, 10:13 - Update: 2 apr 2026, 10:32

Link gekopieerd

De gasprijs in Europa is donderdagochtend flink gestegen na harde woorden van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij waarschuwde dat de Verenigde Staten Iran binnen 2 tot 3 weken "extreem hard" zullen aanpakken. Daarmee lijkt een snelle oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten verder weg.

Volgens Bloomberg schoot de gasprijs aan het begin van de dag met meer dan 7 procent omhoog. Dat is opvallend, want eerder deze week daalde de prijs juist nog stevig. Toen was er hoop dat de VS en Iran snel tot een akkoord zouden komen om de oorlog te beëindigen.

Nederlanders maken zich zorgen over de Nederlandse gasprijzen, zoals te zien is in de video boven dit artikel.

Prijs voor Nederlands gas omhoog

Op de gasmarkt in Amsterdam lag de prijs donderdagochtend rond de 50 euro per megawattuur, ongeveer 3 euro hoger dan een dag eerder. Door de aanloop naar Pasen zijn er minder handelaren actief, wat de schommelingen groter maakt.

De spanningen raken vooral de wereldwijde toevoer van vloeibaar gas. Door problemen rond de Straat van Hormuz is er minder aanbod, terwijl landen juist meer proberen in te kopen. Dat zorgt voor extra concurrentie en hogere prijzen, ook in Europa.

Ondertussen zijn de Nederlandse gasvoorraden nog maar voor iets meer dan 4 procent gevuld. Het vulseizoen voor de winter is net begonnen. Eerst moeten commerciële partijen de voorraden aanvullen. Lukt dat niet, dan springt Energie Beheer Nederland bij.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Economie onder druk door Iran-conflict: dit merk jij in je portemonnee
Economie onder druk door Iran-conflict: dit merk jij in je portemonnee
Energiebedrijven stoppen met vaste contracten: heeft overstappen nog zin?
Energiebedrijven stoppen met vaste contracten: heeft overstappen nog zin?
Meeste Nederlanders komen in knel bij verwachte prijsstijging energie en brandstof
Meeste Nederlanders komen in knel bij verwachte prijsstijging energie en brandstof

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.