Europese gasprijs schiet omhoog na dreigende woorden Trump over Iran

De gasprijs in Europa is donderdagochtend flink gestegen na harde woorden van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij waarschuwde dat de Verenigde Staten Iran binnen 2 tot 3 weken "extreem hard" zullen aanpakken. Daarmee lijkt een snelle oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten verder weg.

Volgens Bloomberg schoot de gasprijs aan het begin van de dag met meer dan 7 procent omhoog. Dat is opvallend, want eerder deze week daalde de prijs juist nog stevig. Toen was er hoop dat de VS en Iran snel tot een akkoord zouden komen om de oorlog te beëindigen.

Nederlanders maken zich zorgen over de Nederlandse gasprijzen.

Prijs voor Nederlands gas omhoog

Op de gasmarkt in Amsterdam lag de prijs donderdagochtend rond de 50 euro per megawattuur, ongeveer 3 euro hoger dan een dag eerder. Door de aanloop naar Pasen zijn er minder handelaren actief, wat de schommelingen groter maakt.

De spanningen raken vooral de wereldwijde toevoer van vloeibaar gas. Door problemen rond de Straat van Hormuz is er minder aanbod, terwijl landen juist meer proberen in te kopen. Dat zorgt voor extra concurrentie en hogere prijzen, ook in Europa.

Ondertussen zijn de Nederlandse gasvoorraden nog maar voor iets meer dan 4 procent gevuld. Het vulseizoen voor de winter is net begonnen. Eerst moeten commerciële partijen de voorraden aanvullen. Lukt dat niet, dan springt Energie Beheer Nederland bij.